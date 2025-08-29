Al via la 23ª edizione del Giro Podistico delle Eolie 2025 con quasi 100 atleti

Dal 31 agosto al 6 settembre si svolgerà la ventitreesima edizione del “Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie”, organizzato dalla Polisportiva Europa con il supporto dei main sponsor S2 Sport e Orange Moon di Barcellona Pozzo di Gotto. L’evento prevede cinque gare su strada distribuite in sei giorni, con partenza lunedì 1° settembre da Vulcano, che torna a essere il centro logistico della manifestazione.

La collaborazione tra gli organizzatori Costantino Crisafulli, Nunzio Scolaro ed Emanuele Torre si conferma anche quest’anno, con un programma che coinvolgerà Vulcano, Salina, Lipari e Stromboli. Gli iscritti sfiorano le cento unità tra atleti e camminatori, a cui si aggiungono accompagnatori e appassionati, con una ricaduta significativa anche sotto il profilo turistico.

Alla competizione prenderanno parte tre vincitori di precedenti edizioni: l’emiliano Mattia Guidetti, della Corradini Rubiera, campione 2023 e 2024, il padre Luigi Guidetti, già protagonista dal 2005 al 2010, e la messinese Francesca Colafati della Fidippide, vincitrice nel 2015. Tra i possibili protagonisti figurano anche Claudio Marzorati e Giulia Merola dell’Orecchiella Garfagnana, Sara Bernardini della Podistica Solidarietà, oltre ad Andrea Sirok e Paola Vania Medina Mendoza della Piano ma Arriviamo. La partecipazione internazionale sarà rappresentata dalla boliviana Medina Mendoza, dall’ungherese Sirok e dall’austriaco Michael Plattner.

Il primo appuntamento ufficiale del Giro 2025 è fissato per domenica 31 agosto, con il ritiro di pettorali e pacchi gara dalle 17.00 alle 18.30, seguito in serata dalla presentazione della manifestazione e dalla tradizionale degustazione della “torta di benvenuto”.

