Al via il progetto Brolo Shop

– #IOCOMPROABROLO –

Presentato nell’aula consiliare di Brolo il progetto “Brolo Shop”, una iniziativa sviluppata in sinergia tra la locale Associazione Voab 2020 e l’Amministrazione Comunale.

Il progetto ha l’obiettivo di fidelizzare la clientela ed incentivare le attività commerciali locali, attraverso l’utilizzo di una semplice ed intuitiva Applicazione Web che può essere scaricata sullo smartphone o di una Card che consentono ai titolari di maturare per ogni acquisto, un credito da spendere nei negozi e nelle attività aderenti.

“E’ possibile scaricare l’App Brolo Shop tramite lo store – dichiara il presidente dell’Associazione Voab Nino Bonina – registrarsi ed ottenere, per ogni acquisto, un buono sconto sino al 3%. Il credito accumulato, peraltro, potrà essere immediatamente utilizzato per nuovi acquisti. L’App ha anche l’obiettivo di informare i consumatori in merito a sconti o promozioni particolari”.

L’iniziativa che sino ad oggi ha visto l’adesione di più di sessanta attività commerciali rimane aperta all’adesione di altri commercianti.

“In un momento di grande diffusione dell’e-commerce, l’economia di un Paese – dichiara l’Assessore al Commercio Carmelo Ziino – va sostenuta anche attraverso un semplice gesto, come quello di comprare in un negozio. Come Amministrazione comunale abbiamo deciso di supportare il progetto Brolo Shop perché riteniamo che si tratti di un investimento concreto nel sistema produttivo locale che agevola, soprattutto, il mantenimento di posti di lavoro ed evita la desertificazione”.

Dal primo ottobre, quindi, grazie alle agevolazioni della Card o dell’App Brolo Shop c’è un motivo in più per frequentare Brolo. E fare acquisti presso le attività commerciali brolesi sarà ancora più conveniente.