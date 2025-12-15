Al via i lavori al campetto della scuola media di San Giorgio

A San Giorgio hanno preso avvio gli interventi di riqualificazione del campetto di calcetto annesso alla scuola secondaria di primo grado “Anna Rita Sidoti”. L’opera rientra nel più ampio programma comunale di manutenzione straordinaria dedicato agli edifici scolastici del territorio, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strutture a servizio della popolazione studentesca.

Il Comune di Gioiosa Marea è stato ammesso, nel mese di settembre, al finanziamento regionale previsto dalla Legge Regionale n. 29/2025, ottenendo un contributo complessivo pari a 39.979,61 euro. Le risorse assegnate sono destinate al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture scolastiche, con particolare attenzione agli spazi dedicati alle attività motorie e ricreative.

