Al via gli incontri “Questo non è amore” nelle scuole trapanesi

Sono stati avviati nella provincia di Trapani gli incontri informativi promossi nell’ambito della campagna nazionale “Questo non è amore”, iniziativa della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. La Questura di Trapani ha definito il percorso locale “Verso il 25 novembre”, con riferimento alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevedendo un ciclo di attività rivolte agli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado.

Il primo appuntamento si è tenuto a Castelvetrano, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Ferrigno”, dove la dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, affiancata da un operatore specializzato della polizia scientifica, ha incontrato gli studenti. Nel corso della mattinata sono stati affrontati i principali aspetti legati al riconoscimento dei segnali di maltrattamento, alle forme di abuso fisico e psicologico, e alle modalità con cui le vittime possono rivolgersi alle autorità competenti. Sono stati illustrati gli strumenti e i servizi messi a disposizione dalla Polizia di Stato per garantire supporto e tutela.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è incoraggiare una maggiore consapevolezza e diffondere tra i giovani una cultura improntata al rispetto reciproco e alla parità. Gli incontri continueranno nelle prossime settimane in altri istituti scolastici del territorio e si concluderanno il 25 novembre con un evento pubblico al Teatro Ariston di Trapani, al quale parteciperanno studenti, rappresentanti istituzionali e autorità locali.

👁 Articolo letto 180 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.