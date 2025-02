Al Genio Civile di Messina, confronto tecnico sulla discarica di Mazzarrà

Si è svolto ieri mattina, presso gli uffici del Genio Civile di Messina, un incontro operativo per definire le fasi successive dell’Accordo di Programma relativo alla messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Il documento, firmato presso il Ministero dell’Ambiente e ratificato dalla Corte dei Conti lo scorso 7 febbraio, rappresenta un passaggio cruciale per la gestione dell’area.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta, il geometra Giuseppe De Natale per il Comune, il dottor Arturo Vallone, dirigente del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana, e i rappresentanti del Genio Civile, l’ingegnere Lucia Previti e il geometra Francesco Musciumarra.

Nel corso dell’incontro è stata confermata la necessità di avviare tutti gli studi preliminari all’approvazione del progetto esecutivo, con particolare attenzione agli aspetti idrogeologici e alle verifiche tecniche. Tali attività verranno condotte nel rispetto del cronoprogramma stabilito dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Siciliana.

Il confronto tra i partecipanti si è svolto in un clima collaborativo, con la volontà comune di garantire una gestione efficace del progetto. In quest’ottica è stata concordata la programmazione di incontri periodici per monitorare lo stato di avanzamento delle attività. La prossima riunione è stata fissata per il 28 febbraio.

Durante il dibattito, il sindaco Pietrafitta ha proposto la sottoscrizione di un protocollo di legalità, iniziativa accolta favorevolmente da tutti i presenti. “Non posso che definirmi soddisfatto per l’esito di questo primo incontro – ha dichiarato il primo cittadino –. È emersa una comunione di intenti che, ne sono certo, porterà benefici alla comunità. Ho ritenuto necessario proporre la stipula di un protocollo di legalità, perché è il momento giusto per garantirne l’attuazione. Tutte le procedure devono essere condotte con ordine, trasparenza e consapevolezza. Ci impegneremo per tutelare l’ambiente, il territorio e i cittadini.”

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁