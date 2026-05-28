Al Bano conquista il Teatro Mandanici di Barcellona

Il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto ha ospitato il concerto di Al Bano Carrisi, evento organizzato da Madreperla Management che ha registrato il tutto esaurito. L’artista pugliese è stato accolto da un lungo applauso già al suo ingresso in scena, avvenuto sulle note di “Volare”, con il tradizionale abbigliamento che da anni caratterizza la sua immagine pubblica.

Nel corso della serata il cantante ha alternato i suoi brani più conosciuti a racconti personali e ricordi legati alla propria carriera. In scaletta “Ci sarà”, “Nostalgia Canaglia”, “Amanda è libera”, “Libertà” e un “Magic Medley”, eseguiti davanti a un pubblico particolarmente partecipe.

Spazio anche agli omaggi dedicati ad alcuni protagonisti della musica italiana, tra cui Lucio Dalla e Adriano Celentano, oltre a momenti dedicati alla tradizione musicale napoletana. Tra i passaggi più significativi della serata anche l’esecuzione de “I cigni di Balaka”, brano associato in passato a vicende giudiziarie legate a Michael Jackson. Prima dell’interpretazione, Al Bano ha dichiarato: «Michele, da Barcellona ti dedichiamo questo brano».

Durante il concerto diversi spettatori si sono avvicinati al palco per consegnare doni e messaggi all’artista. Alcuni bambini sono stati invitati sul palco per cantare insieme a lui parte di un ritornello.

Nel finale Al Bano ha interpretato l’Ave Maria, per poi raggiungere il pubblico in platea. La serata si è conclusa dopo la consegna di un riconoscimento simbolico da parte dell’assessora Angelita Pino e con l’esecuzione del brano “Felicità”.

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