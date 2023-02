Agrigento, locale chiuso dopo il pestaggio di un uomo che aveva schiaffeggiato una donna

La movida ad Agrigento subisce una battuta d’arresto a causa del pestaggio di un uomo che aveva schiaffeggiato una donna. Il locale in questione è stato chiuso per 15 giorni dal questore Rosa Maria Iraci, in seguito all’episodio di violenza avvenuto in via Atenea nella notte tra sabato 11 e domenica 12.

Il quarantunenne ubriaco, che poco prima aveva schiaffeggiato una donna, è stato picchiato da più persone sulla porta di ingresso del locale. L’episodio è stato filmato con un telefono cellulare e si è concluso solo con l’arrivo di due volanti, allertate con ritardo dal proprietario del locale.

Il provvedimento di chiusura del locale è stato adottato per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire futuri episodi di violenza. È infatti fondamentale che la movida venga gestita in modo responsabile, evitando situazioni di pericolo per gli avventori e la cittadinanza in generale.

