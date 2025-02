Agrigento Capitale Cultura: Schifani annuncia cambi di rotta

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha presieduto un tavolo operativo a Palazzo d’Orléans per discutere l’organizzazione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato il presidente della Fondazione Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta, e diversi rappresentanti istituzionali, Schifani ha sottolineato l’importanza di una maggiore sinergia tra gli enti coinvolti.

«La Regione ha preso un impegno per Agrigento Capitale della Cultura e intende rafforzarlo, ma servono dinamiche organizzative più solide. La Fondazione è il nostro punto di riferimento, ma è necessaria un’assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti. Da oggi si cambia passo grazie a una nuova sinergia istituzionale», ha dichiarato il governatore.

All’incontro hanno partecipato gli assessori ai Beni culturali e alle Infrastrutture, Francesco Paolo Scarpinato e Alessandro Aricò, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il sindaco Francesco Miccichè con la sua giunta, il direttore del Parco archeologico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta e l’avvocato generale della Regione, Giovanni Bologna, in qualità di commissario straordinario del Libero Consorzio di Agrigento.

Schifani ha inoltre manifestato fiducia nella nuova presidenza della Fondazione, affidata all’ex prefetto Cucinotta, e ha confermato il sostegno della Regione, anche sul piano finanziario. «Siamo pronti a individuare nuove risorse oltre ai sette milioni già stanziati, ma servono certezze sulle coperture per gli eventi in programma», ha aggiunto il presidente.

Per rafforzare la visibilità dell’iniziativa, Schifani ha evidenziato l’importanza della promozione, citando l’esempio del concerto di Giovanni Allevi come un’opportunità per dare risalto al progetto. Nel corso della riunione, Cucinotta ha segnalato criticità legate alla logistica e alla gestione del personale della Fondazione. In risposta, Schifani ha chiesto al Libero Consorzio di Agrigento di fornire supporto per garantire il buon funzionamento della struttura.

