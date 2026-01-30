Agricoltura, aperte le segnalazioni dei danni causati dal ciclone “Harry”

L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha diffuso un avviso rivolto alle imprese agricole siciliane che hanno riportato danni in seguito al ciclone “Harry”, che ha interessato il territorio nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Il provvedimento consente alle aziende colpite di segnalare ufficialmente le perdite subite attraverso un apposito modulo allegato all’avviso, da trasmettere entro il 15 febbraio.

La procedura riguarda le imprese che hanno subito danni alle strutture produttive, tra cui serre, impianti arborei e fabbricati rurali. Le aziende che intendono procedere con il ripristino in tempi rapidi sono tenute a darne comunicazione all’Ispettorato dell’agricoltura territorialmente competente. Alla segnalazione dovrà essere allegata una perizia asseverata, redatta da un libero professionista, considerata atto propedeutico per l’attivazione degli strumenti finanziari e amministrativi finalizzati alla concessione di contributi per il recupero del potenziale produttivo compromesso dall’evento meteorologico.

La perizia dovrà contenere una specifica attestazione, con la quale il professionista dichiara: “Nella certezza di avere applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità l’autenticità, la veridicità e la certezza dei contenuti della relazione”. Alla documentazione tecnica dovranno inoltre essere allegate fotografie geotaggate a supporto della valutazione dei danni.

L’assessorato ricorda infine che i danni riconducibili a eventi alluvionali possono essere segnalati anche al Fondo mutualistico nazionale Agricat, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

