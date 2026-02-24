Agius Mazara, Leone confermato alla guida al congresso regionale

L’avvocato Francesco Leone è stato confermato alla guida di Agius, l’Associazione Giuristi Siciliani, in occasione del V Congresso regionale tenutosi a Mazara del Vallo il 21 e 22 febbraio. La rielezione è maturata al termine di due giornate di lavori dedicate all’analisi delle principali questioni che interessano il sistema giuridico, tra cui la tutela dei diritti fondamentali, le trasformazioni della giustizia, il rapporto tra politica e giurisdizione e l’impatto dell’innovazione tecnologica.

Nella relazione presentata al congresso, Leone ha ribadito la funzione costituzionale dell’avvocatura quale presidio delle garanzie democratiche, sottolineando che il giurista non può limitarsi a una funzione tecnica ma deve interpretare le esigenze di giustizia della società. Ha inoltre richiamato l’attenzione sul rischio di una riduzione delle tutele difensive e sulla necessità di garantire un accesso equo alla giustizia, evidenziando l’importanza di contrastare ogni possibile indebolimento del principio di legalità.

Tra i temi centrali del confronto anche le riforme del sistema giudiziario e il rapporto tra efficienza e tutela dei diritti. Leone ha affermato che “la velocità dei processi non può mai tradursi in un arretramento delle garanzie”, precisando che la solidità dello Stato di diritto si misura nella capacità di coniugare l’efficienza con il rispetto delle prerogative difensive.

Nel suo intervento il presidente rieletto ha inoltre affrontato il tema dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale nel settore giuridico, sottolineando la necessità che tali strumenti restino subordinati al controllo umano e non producano forme di diseguaglianza.

“La nostra associazione – ha dichiarato – deve continuare a essere un laboratorio di idee, un luogo di confronto libero e indipendente, capace di incidere nel dibattito pubblico con competenza e responsabilità”.

Il congresso si è concluso con il rinnovo degli organi direttivi e con l’avvio di un nuovo programma orientato al rafforzamento della presenza territoriale di Agius, allo sviluppo della formazione e al consolidamento del ruolo dell’associazione nel dibattito giuridico e istituzionale. L’organizzazione, che dispone di rappresentanti in tutti gli organi forensi, si conferma la realtà palermitana con maggiore rappresentatività a livello locale e nazionale.

