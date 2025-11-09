Aggressione nella casa circondariale di Enna, Poliziotto in ospedale

Un agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Enna è rimasto ferito a seguito di un’aggressione avvenuta nelle ultime ore all’interno dell’istituto. L’episodio ha coinvolto un detenuto di origine extracomunitaria che, secondo quanto riferito, avrebbe colpito con forza l’agente durante l’uscita dalla cella. Il Poliziotto ha riportato un trauma alla testa e la frattura di una vertebra.

La notizia è stata diffusa da Calogero Lillò Navarra, segretario del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, il quale ha descritto l’accaduto affermando: «All’apertura della cella, il detenuto si è lanciato improvvisamente contro l’agente, ferendolo con violenza. Altri ristretti sono intervenuti per contribuire a bloccare l’uomo».

Sul caso è intervenuto anche il segretario generale del Sappe, Donato Capece, che ha evidenziato la gravità della situazione e le difficoltà operative del personale. «Sono stati momenti di forte tensione, gestiti con grande senso del dovere dal personale di vigilanza, che è stato anche oggetto di minacce e insulti», ha dichiarato.

L’agente è stato trasferito in una struttura sanitaria per le cure del caso e sono in corso ulteriori valutazioni mediche. La direzione dell’istituto non ha rilasciato al momento comunicazioni ufficiali sull’accaduto, mentre le organizzazioni sindacali richiamano l’attenzione sul tema della sicurezza del personale operativo all’interno delle strutture penitenziarie.

