Aggressione al medico di base a Ficarazzi: madre e figli devastano la sala di aspetto

Il medico di famiglia Giorgio Clemente è stato aggredito da una famiglia a Ficarazzi, causando danni alla sala di attesa del suo ambulatorio. I carabinieri sono riusciti ad identificare i responsabili dell’aggressione.

L’episodio è avvenuto in due fasi. Inizialmente, un giovane di 21 anni ha aggredito il medico perché si era rifiutato di rilasciare un certificato per l’assenza dalla scuola. Poco dopo, la madre del giovane e il fratello si sono presentati all’ambulatorio e hanno devastato la sala di attesa. Hanno lanciato una pianta contro la porta, causando la rottura dei vetri.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare i tre aggressori, la cui posizione è al vaglio della Procura. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile, che ha causato non solo danni materiali, ma anche un grave turbamento psicologico per il medico e per gli altri pazienti presenti in quel momento nella sala d’attesa.

© Riproduzione riservata.