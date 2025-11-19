Aggressione al Basile di Messina, studentessa ferita da due coetanee

Una studentessa del liceo artistico Basile di Messina è stata ricoverata dopo un’aggressione avvenuta all’interno degli spogliatoi della palestra dell’istituto. L’episodio si è verificato durante la sesta ora, quando due ragazze sedicenni, estranee alla scuola, hanno colpito la giovane con schiaffi, calci e pugni. L’intervento di alcuni studenti diretti verso la palestra per le attività di educazione fisica ha posto fine alla violenza. Le due responsabili sono poi fuggite approfittando della confusione.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle autrici dell’aggressione sarebbe un’ex compagna di classe della vittima, oggi iscritta a un altro liceo cittadino. Gli investigatori stanno approfondendo ipotesi legate a tensioni personali e a un deterioramento dei rapporti tra le giovani. La famiglia della studentessa ha presentato denuncia, fornendo elementi utili all’identificazione delle due ragazze. L’istituto ha confermato l’avvio di iniziative legali e l’attivazione di misure di supporto psicologico.

Il provveditore agli Studi, Leon Zingales, ha espresso preoccupazione per l’accaduto. «Sono profondamente rammaricato per quanto accaduto alla studentessa del liceo Basile di Messina» ha dichiarato, sottolineando la necessità di preservare un ambiente scolastico sicuro. «La violenza, in qualsiasi forma, non ha spazio nelle nostre aule».

La madre della studentessa, presente oggi a scuola insieme al marito, ha incontrato la dirigenza per ricostruire i passaggi più delicati dell’accaduto e condividere la propria preoccupazione.

👁 Articolo letto 136 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.