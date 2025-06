Aggredito dirigente medico al Policlinico, arrestato 41enne

A Messina, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 41 anni per lesioni personali ai danni di un dirigente medico dell’Ospedale Policlinico. L’episodio si è verificato il 9 giugno durante un intervento di controllo presso la struttura sanitaria. Gli agenti del Posto Fisso di Polizia, supportati dalle Volanti, sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un individuo in escandescenza.

Le indagini svolte sul posto hanno evidenziato che il quarantunenne, in evidente stato di agitazione, aveva minacciato il medico con l’intento di ottenere una prescrizione medica. Successivamente, mantenendo un atteggiamento aggressivo, ha colpito il sanitario al volto, causando una lesione giudicata guaribile in sette giorni.

Oltre all’arresto per lesioni personali in flagranza, l’uomo è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria anche per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e per interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

👁 Articolo letto 139 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.