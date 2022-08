Aggredito dipendente Amat a Palermo, identificato e denunciato l’autore

Il tempestivo intervento dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è servito ad identificare e denunciare un malvivente, a brevissima distanza di tempo da una inusitata aggressione fisica che il giovane aveva realizzato nei confronti di un dipendente Amat.

L’antefatto, qualche minuto prima dell’aggressione, era stato rappresentato dalla decisione adottata da un controllore Amat di far scendere da una vettura del trasporto pubblico un giovane utente che si ara ostinatamente rifiutato di indossare la mascherina. Dinanzi alla irremovibilità del giovane, il dipendente si era visto costretto a trarne le conseguenze, prima redarguendolo e poi costringendolo a scendere dalla vettura nella zona di via Notarbartolo. A distanza di qualche minuto, nella zona di via Quintino Sella, il giovane avrebbe rincontrato il controllore ed avrebbe deciso di consumare la sua vendetta, dando vita ad una colluttazione al termine della quale lo avrebbe colpito violentemente al volto con un pugno e lo avrebbe fatto cadere per terra prima di allontanarsi a piedi.

Ai poliziotti subito intervenuti, la vittima ed alcuni colleghi avrebbero reso dell’aggressore una compiuta descrizione tanto da consentire agli agenti di individuarlo a breve distanza nella zona di via Dante.

Il giovane sarebbe stato riconosciuto quale aggressore dalla vittima ed è stato denunciato per il reato di lesioni aggravate ad incaricato di pubblico servizio.