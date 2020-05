Aggiornamento tavolo Tecnico Cosap – “La Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina è latitante”

Lo afferma il vicepresidente del Consiglio comunale di Messina, Nino Interdonato, che stamane ha preso atto dell’indisponibilit√† al dialogo da parte dei rappresentanti della struttura intermedia periferica dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identit√† Siciliana. Gioved√¨ prossimo (29 maggio) alle ore 12 preannunziata una manifestazione di protesta, unitamente alle associazioni di categoria, sotto gli uffici della Soprintendenza siti Viale Boccetta.

‚ÄúIn un momento storico cosi delicato ‚Äď ha ricordato Interdonato – in cui i provvedimenti urgenti e straordinari sono essenziali per la sopravvivenza dell‚Äôeconomia, quella locale in particolare, si prende atto dell‚Äôatteggiamento della Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina, la quale stamane ha disertato il tavolo tecnico, non tenendo fede all‚Äôimpegno assunto il 19 Maggio scorso. Si sarebbero dovuto definire ‚Äď ha proseguito il vicepresidente del Consiglio comunale – le linee guida necessarie per l‚Äôoccupazione suolo nelle aeree ad interesse storico monumentale, al fine di superare gli ostacoli burocratici ed accelerare i percorsi deliberativi messi in cantiere dal Comune di Messina. La misura adesso √® oltremodo colma ‚Äď ha concluso Interdonato – pertanto annuncio per gioved√¨ prossimo alle ore 12,00 una manifestazione di protesta sotto gli uffici della Soprintendenza siti Viale Boccetta, con occupazione della sede stradale, unitamente alle associazioni di categoria Confocommercio, Confartigianato, Confimprese provinciali d Messina, sottoscrittori della presente formale protesta nei confronti dell’Ente intermedio‚ÄĚ.