“Agata, la Santa fanciulla”: un kolossal unico nel suo genere

Grande emozione nella chiesa di San Nicol√≤ l’Arena a Catania durante l’anteprima per le autorit√† e la stampa dello spettacolo “Agata, la Santa fanciulla”, un kolossal scritto e diretto da Giovanni Anfuso e prodotto da Buongiorno Sicilia con il sostegno di Isolabella Gioielli. Lo spettacolo, che debutter√† il 26 gennaio e si concluder√† il 2 febbraio, racconta la storia della giovane martire Agata e del suo messaggio di speranza e pace come rifiuto della guerra.

Gli interpreti sono stati acclamati dal pubblico e la presidente del Comitato per i Festeggiamenti Agatini, Mariella Gennarino, ha sottolineato l’importanza del lavoro di Anfuso per le emozioni provate e il messaggio di pace che esso trasmette. Inoltre, l’evento √® stato co-organizzato tra Buongiorno Sicilia, il Comune di Catania e la Fondazione Oelle, che ha creato una grande installazione sul pavimento e due teli sullo Sbarco Alleato in Sicilia, in occasione dell’80esimo anniversario.

Ph Santo Consoli