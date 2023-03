Aeroporto Trapani Birgi: +27% di passeggeri a febbraio 2023, trend in crescita

L’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi sta vivendo una crescita significativa della sua attività , come dimostrano i dati di febbraio, che hanno registrato il transito di 38.068 passeggeri, con un aumento del 27% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nel bimestre gennaio-febbraio 2023, il numero totale di passeggeri transitati è stato di 81.364, con un aumento del 41% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Rispetto agli anni della pandemia, la crescita è ancora più impressionante, con un aumento del 749% rispetto al 2021 e dell’88% rispetto al 2020. Rispetto all’anno di riferimento 2019, la crescita è del 20%. Nonostante i movimenti di febbraio siano stati 378, pari a -6% rispetto all’anno scorso, il coefficiente di riempimento è stato maggiore.

L’aeroporto di Trapani Birgi si caratterizza per un traffico commerciale quasi esclusivamente nazionale, con Malta come unico volo di linea internazionale che costituisce il 13% del traffico commerciale. Tuttavia, a partire dalla fine di marzo, con l’inizio della Summer, ci saranno dei collegamenti internazionali con diversi paesi europei, come il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l’Inghilterra, la Polonia, la Slovacchia e la Spagna. Dal mese di giugno, ci sarà anche un volo diretto per il Portogallo.

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha espresso soddisfazione per i dati del traffico e per l’incremento previsto nella stagione estiva. Ha anche ringraziato la Regione Siciliana, azionista di maggioranza, per il suo sostegno allo sviluppo dell’aeroporto di Trapani Birgi.

