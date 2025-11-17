Aeroporto di Catania, Barbagallo (Pd) interviene sulle nomine

Il segretario regionale del Partito Democratico Sicilia, Anthony Barbagallo, è intervenuto sulla procedura di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. Barbagallo ha richiamato le dichiarazioni rese lo scorso aprile dal presidente della Regione, Renato Schifani, chiedendo di attenersi all’impegno di procedere preliminarmente al rinnovo degli organi della Camera di commercio del Sud Est, principale socio della Sac e tuttora commissariata. Il dirigente dem ha sottolineato che tale passaggio è, a suo avviso, necessario per garantire il rispetto delle norme e delle procedure previste e per rafforzare l’affidabilità istituzionale della Regione Siciliana.

Secondo Barbagallo, “deve essere la Camera di Commercio, principale proprietario dell’aeroporto, a decidere il destino dello stesso e non la Regione o peggio i politici del centrodestra, con imbonimenti e pseudo accordi fatti in pranzi o cene varie”. Il segretario ha richiamato inoltre la nota con cui Schifani, in primavera, invitava il commissario straordinario dell’ente camerale a sospendere la designazione dei vertici Sac per concentrarsi sull’approvazione del bilancio.

Barbagallo ha aggiunto che la presentazione, nei giorni scorsi, delle liste sostenute da un ampio fronte delle organizzazioni datoriali conferma, a suo giudizio, la necessità di rispettare gli impegni assunti. “Chiediamo quindi a Schifani di essere coerente con l’impegno preso pubblicamente con i siciliani”, ha affermato, sollecitando l’insediamento rapido degli organismi camerali e l’adozione di procedure ritenute adeguate.

👁 Articolo letto 212 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.