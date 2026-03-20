Addio al “Senatur”, è morto Umberto Bossi aveva 84 anni

Umberto Bossi, fondatore ed ex segretario della Lega Nord, è morto nella serata del 19 marzo all’ospedale di Circolo di Varese. Aveva 84 anni. Le condizioni di salute, già compromesse da alcune settimane, si sono aggravate fino al decesso avvenuto intorno alle 20.30.

Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, Bossi lascia la moglie Manuela Marrone e quattro figli: Renzo, Riccardo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio. Dopo una lunga carriera politica, si era ritirato nella sua abitazione di Gemonio, mantenendo un ruolo marginale nel dibattito interno al movimento che aveva fondato.

Per circa vent’anni alla guida della Lega Nord, è stato una figura centrale nella politica italiana, contribuendo alla definizione di un’identità politica legata alle istanze del Nord. Negli ultimi anni aveva tentato, senza successo, di rilanciare una linea più vicina alle origini attraverso il cosiddetto Comitato Nord.

Alla notizia della scomparsa, la Lega ha disposto l’annullamento degli impegni pubblici previsti, inclusi quelli legati alla campagna referendaria sulla giustizia. In una nota ufficiale si legge: «L’intera comunità della Lega è profondamente scossa e addolorata per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi e si stringe ai familiari».

Il segretario Matteo Salvini ha sospeso le attività in programma, rientrando a Milano, e ha ricordato Bossi con un messaggio: «Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Il tuo popolo continuerà a camminare sulla strada che hai tracciato».

Cordoglio anche dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «La Lombardia non ti dimenticherà mai». Fontana ha sottolineato come Bossi «abbia dedicato tutta la vita alla politica, anticipando i tempi e dando voce a milioni di persone».

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso «sincero cordoglio», definendo Bossi «protagonista di una lunga stagione politica» e «un sincero democratico».

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