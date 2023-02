Addio a Francesco Pitrolo, medico personale di Mattarella e punto di riferimento nella cardiologia

Il mondo della sanità piange la scomparsa del dottor Francesco Pitrolo, noto cardiologo palermitano e direttore dell’unità di cardiologia dell’ospedale Cervello, nonché medico personale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il professionista si è spento improvvisamente nella notte a 71 anni, suscitando il cordoglio di tanti colleghi e pazienti.

La notizia della scomparsa ha raggiunto il Capo dello Stato, che ha deciso di annullare tutti gli impegni istituzionali previsti per oggi, compresa la partecipazione alla Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato a Roma. Il dottor Pitrolo, oltre a essere un punto di riferimento per il presidente Mattarella, era noto per la sua esperienza e competenza nella cardiologia, campo in cui ha svolto un ruolo di primo piano presso l’ospedale Cervello.

Lo scorso anno, il Capo dello Stato lo aveva insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica, riconoscendo il valore del suo lavoro e la sua dedizione alla professione medica. La scomparsa del dottor Pitrolo rappresenta una grande perdita per il mondo della sanità e della cardiologia, ma soprattutto per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzare il suo lavoro.

