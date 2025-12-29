Acireale, concluso il Giubileo della Speranza in diocesi

Si è concluso domenica 28 dicembre, nella ricorrenza della Santa Famiglia di Nazareth, il Giubileo della Speranza nella Diocesi di Acireale, avviato solennemente l’anno precedente. La celebrazione finale si è svolta nella Basilica Cattedrale alla presenza di numerosi fedeli e religiosi ed è stata presieduta dal vescovo Antonino Raspanti. Nel corso dei dodici mesi, l’iniziativa ha coinvolto l’intera comunità diocesana attraverso un percorso scandito da momenti di preghiera, formazione e carità.

Durante l’anno giubilare, parrocchie, movimenti e realtà laicali hanno promosso celebrazioni e incontri rivolti in particolare a giovani e famiglie, affiancati da pellegrinaggi nelle chiese giubilari e nei santuari di Vena e Valverde. L’esperienza è stata presentata come occasione di rinnovamento della vita ecclesiale e di rafforzamento della comunione tra le diverse componenti della diocesi.

Nell’omelia conclusiva, il vescovo Raspanti ha richiamato il significato dell’evento, affermando che Dio «si dona a noi attraverso i sacramenti, una presenza viva che abita in ciascuno di noi e ci trasforma interiormente», indicando nel Giubileo l’eredità di «un rapporto profondo e rinnovato con Gesù Cristo». Ampio spazio è stato dedicato al tema della speranza, definita «una delle virtù teologali» e distinta dalla speranza umana, poiché «non è un’illusione né una semplice probabilità, ma una certezza, perché nasce da Dio stesso».

Il presule ha inoltre sottolineato che «la speranza cristiana è un dono soprannaturale» e, riferendosi al contesto attuale, ha ricordato che «non siamo destinati a vivere per sempre sulla terra, ma per il cielo», precisando che tale prospettiva rafforza l’impegno nelle responsabilità quotidiane. Al termine, ha invitato a custodire i frutti del Giubileo, ricordando che «siamo un popolo in cammino».

Tra le iniziative più rilevanti figurano la partecipazione dei giovani al Giubileo di Roma, l’incontro con la Christian Band The Sun, i Giubilei dedicati a diverse categorie e i percorsi formativi. Particolare attenzione è stata riservata all’evangelizzazione digitale, come evidenziato da Roberto Strano, referente diocesano, che ha dichiarato: «Il Giubileo è stato un tempo di grazia che ha rimesso al centro la relazione personale con Cristo e il cammino comunitario della nostra Chiesa».

