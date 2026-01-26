Accreditamento Laboratori di analisi, il TAR richiama l’Assessorato

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha ordinato all’Assessorato regionale alla Salute di esprimersi entro sessanta giorni sulla richiesta di accreditamento della Rete-Contratto KREALAB, che riunisce sessanta laboratori di analisi attivi nelle nove province dell’Isola. Il provvedimento interviene a seguito di un contenzioso avviato per contestare il prolungato silenzio amministrativo sull’istanza presentata dai laboratori aderenti alla rete.

Con la sentenza, il TAR ha riconosciuto l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione regionale, richiamando l’obbligo della Pubblica amministrazione di adottare un formale provvedimento nei termini previsti. I giudici hanno inoltre ribadito la piena vigenza della normativa regionale che disciplina le reti-contratto in ambito sanitario, già oggetto di valutazione favorevole da parte della Corte costituzionale.

Nel ricorso è stato evidenziato come la mancata risposta abbia prodotto effetti negativi sull’organizzazione dell’attività diagnostica e sull’operatività dei laboratori accreditati. Secondo la difesa, rappresentata dall’avvocato Alberto Pepe, il protrarsi del silenzio avrebbe determinato un danno sia agli operatori del settore sia al sistema sanitario regionale, con ripercussioni sull’accesso ai servizi per i cittadini.

Dalla Rete-Contratto KREALAB sottolineano che «si attende l’applicazione della Rete-Contratto prevista dalla legge, non soluzioni amministrative che, a discrezione politica, ridefiniscono l’offerta diagnostica penalizzando i laboratori accreditati sul territorio». Sul tema è intervenuta anche Elisa Interlandi, presidente di ANMED e vicepresidente UAP, affermando che «abbiamo scelto di garantire un servizio diagnostico diffuso e di prossimità, mentre si continua a privilegiare un modello centralizzato».

Secondo Interlandi, il riconoscimento della rete consentirebbe di preservare l’autonomia dei laboratori e la pluralità dell’offerta. «Non chiediamo privilegi, ma il rispetto della legge e di un sistema sanitario inclusivo», ha dichiarato.

