Accoltella alla gola un uomo quasi 80enne lasciandolo in fin di vita per strada, arrestato messinese

Accoltella alla gola un uomo quasi 80enne lasciandolo in fin di vita per strada, arrestato messinese

Ieri mattina intorno alle 07.00, si √® verificato un tentato omicidio in via Principessa Maria. Un uomo, quasi ottantenne, √® stato accoltellato alla gola e lasciato in fin di vita per strada. Gli agenti della Polizia di Stato hanno immediatamente avviato le indagini e proceduto all’arresto di un cinquantaduenne messinese.

L’uomo, gi√† indiziato per aggressione alla stessa vittima nel maggio del 2022, avrebbe covato un astio nei confronti dell’anziano talmente forte da spingerlo a colpirlo con un coltello prelevato dal cassetto della propria abitazione. Dopo averlo accoltellato, l’aggressore si √® allontanato recandosi in un bar per prendere un ultimo caff√®, prima di presentarsi al Commissariato Sezionale Messina Nord.

La vittima √® stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, dove √® attualmente ricoverata in prognosi riservata. Gli agenti della Polizia di Stato hanno ricostruito la dinamica dei fatti e reperito i filmati di videosorveglianza sulla scena del crimine. Inoltre, il Gabinetto di Polizia Scientifica ha effettuato un’analisi degli abiti del cinquantaduenne, rilevando plurime tracce di verosimile sostanza ematica.

Il cinquantaduenne √® stato arrestato dai Poliziotti di Volanti, Squadra Mobile e Commissariato di P.S. Messina Nord per tentato omicidio aggravato e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Su disposizione dell’Autorit√† Giudiziaria, √® stato associato presso la locale Casa Circondariale di Gazzi.

Questo caso tragico e violento dimostra ancora una volta l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nell’assicurare la sicurezza dei cittadini. La Polizia di Stato ha dimostrato grande professionalit√† e abilit√† nell’arresto del cinquantaduenne messinese, assicurando cos√¨ alla giustizia un pericoloso individuo.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina indagherà ulteriormente sui fatti accaduti e su eventuali responsabilità del cinquantaduenne. Nel frattempo, la comunità messinese resta sotto shock per questo terribile episodio di violenza.

© Riproduzione riservata.