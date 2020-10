Fuochi d’artificio durante le ore notturne, intensificati i controlli della Polizia

Sono giunte diverse segnalazioni relative ad accensione di fuochi dā€™artificio durante le ore notturne. Per tale motivo, nella tarda serata di domenica scorsa, personale dellā€™U.P.G.S.P. di Catania ha intensificato il servizio di controllo al fine prevenire e reprimere tale fenomeno creando disturbo alla quiete pubblica e pericolo per la pubblica incolumitĆ .

A seguito di tale attivitĆ i poliziotti della Volante, allo scoccare della mezzanotte, accertavano che un gruppo di ragazzi, per festeggiare il compleanno di uno di loro, aveva acceso una batteria di fuochi di artificio.

I ragazzi venivano immediatamente raggiunti dalla Volante, tutti compiutamente identificati e, in particolare uno di loro, identificato per il catanese L. C., classe 92, opponeva unā€™attiva resistenza al controllo di polizia, ragion per cui veniva condotto in Questura e denunciato in stato di libertĆ per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.Ā I controlli proseguiranno durante le sere successive.