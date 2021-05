“Accanto agli ultimi” alla Zisa – Prima tappa del vaccino nei quartieri popolari

Domani, ore 9,30, appuntamento allo Zen. Venti vaccini in un’ora. Fa tappa alla Zisa la campagna “Accanto agli ultimi”: portare il siero anti-Covid anche nelle zone più difficili della città per proteggere più persone possibili. Palermo, in Sicilia, è capofila dell’iniziativa.Â

Stamattina, prime immunizzazioni al Centro Tau, officina culturale e quartier generale dell’associazione Inventare Insieme, che da più di trent’anni organizza corsi di formazione e attività nel quartiere della Zisa.Â

“Il Centro Tau e la parrocchia di Sant’Agnese a Danisinni hanno deciso di rendersi disponibili al commissario Covid di Palermo e provincia Renato Costa e ai cittadini nell’offrire un servizio di prossimità , quasi a casa – commenta Francesco Di Giovanni, presidente dell’associazione Inventare Insieme -. Per noi è stata anche l’opportunità per ribadire l’importanza della vaccinazione e per rassicurare la comunità ”. Soddisfatto il commissario Costa: “Abbiamo creduto da subito nella campagna ‘Accanto agli ultimi’ – dichiara -. Alla Fiera del Mediterraneo vacciniamo dalle 8 a mezzanotte e aspiriamo a immunizzare 24 ore su 24. Ma non tutti i cittadini hanno la possibilità di recarsi all’hub o negli altri centri vaccinali. Dunque raggiungere anche chi è più in difficoltà deve rientrare tra le nostre priorità assolute. È una questione di diritti individuali e di salute collettiva”.

Per questa settimana, fitto calendario di appuntamenti. Mercoledì 12 maggio, dalle 9,30, i medici vaccinatori di Asp e struttura commissariale si recheranno al quartiere Zen, nei locali dell’associazione Zen Insieme. “Accanto agli ultimi” proseguirà giovedì 13, con le immunizzazioni in una delle comunità della Missione Speranza e Carità fondata dal missionario Biagio Conte. Venerdì 14 appuntamento al mattino (ore 9,30) alla parrocchia Sant’Agnese in piazza Danisinni; sempre venerdì ma nel pomeriggio (ore 15,30), al Centro Padre Nostro, saranno immunizzati una ventina di residenti del quartiere Brancaccio, appartenenti alle categorie attualmente vaccinabili per età e patologie.

I nuovi appuntamenti della campagna “Accanto agli ultimi” seguono le vaccinazioni alla Domus Carmelitana, a Ballarò, dove, il 26 aprile scorso, sono stati immunizzati i primi 15 senzatetto che vivono in città , tra la strada, i dormitori e le strutture di accoglienza comunali. Il 29 aprile, un secondo gruppo di persone senza fissa dimora ha ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson a Villa Zito, tra i quadri della pinacoteca della Fondazione Sicilia.

Tante le associazioni di quartiere che hanno voluto mettere a disposizione i propri locali per le immunizzazioni nell’ambito di “Accanto agli ultimi”, affinché il vaccino sia davvero di tutti.