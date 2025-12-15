Accademia Music Art e scuole insieme per la Novena a Patti

La Concattedrale di Patti ospiterà il 16 dicembre l’apertura della prima Novena natalizia, con una celebrazione prevista alle ore 19.00 e presieduta da padre Pierangelo Scaravilli. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria Lombardo Radice e della scuola secondaria di primo grado Vincenzo Bellini di Patti, chiamati ad accompagnare la liturgia con un repertorio di canti natalizi.

La preparazione musicale degli studenti è affidata al maestro Sergio Camuti, presidente dell’Accademia Music Art, realtà che da tempo collabora con l’istituto scolastico diretto dalla dirigente Antonina Milici. La sede pattese dell’Accademia è collocata all’interno del plesso Bellini, favorendo un rapporto costante tra attività didattica e formazione musicale.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sempre nella Concattedrale, è in programma un concerto natalizio aperto alla cittadinanza. L’esibizione, intitolata “Caro Gesù ti scrivo”, sarà eseguita dal coro di voci bianche formato dagli studenti coinvolti nel progetto e rappresenterà un momento di condivisione musicale rivolto alla comunità locale.

Il concerto si inserisce all’interno di un percorso educativo che utilizza il tema del Natale come strumento di narrazione e riflessione. La proposta intende unire fantasia e riferimenti al presente, offrendo una lettura semplice ma articolata della ricorrenza, pensata sia per i giovani protagonisti sia per il pubblico.

Dal punto di vista didattico, il progetto valorizza un approccio interdisciplinare che affianca alle competenze musicali altri linguaggi espressivi, favorendo un’esperienza formativa ampia e condivisa. L’iniziativa si configura come un momento di incontro tra scuola, famiglie e cittadinanza, nel segno della tradizione natalizia. – Foto della edizione 2024.

