Accademia della Musica – Monitoraggio annuale del Conservatorio “Corelli”, i candidati

Si è svolto il consueto monitoraggio annuale tenuto dal direttore del Conservatorio Statale di Musica di Messina M° Antonino Averna presso la sede principale Accademia della Musica di Capo D’Orlando.

In merito alla convezione con il “Corelli” e alla preparazione agli esami di ammissione presso il prestigioso istituto messinese, periodicamente il Prof. Averna tiene delle masterclass con gli allievi strumentisti (prevalentemente pianisti) dispensando consigli , accorgimenti e insegnamenti preziosi riguardo l’eventuale futuro sostenimento dell’esame di ammissione al Conservatorio che ricordiamo essere diventato ancora più rigido e selettivo in base alla riforma del 2018.

Ottima l’impressione avuta dal Maestro che cosi ha commentato:

“Il lavoro svolto dagli allievi e dallo staff docenti dell’Accademia è come di consueto di ottimo livello didattico e artistico;

Bambini e adolescenti con tutte tutte le caratteristiche musicali per affrontare l’impegnativo e sempre molto selettivo mondo della musica d’arte e perchè no, continuando con questa dedizione e perseveranza di studio, probabilmente pronti tra qualche anno per affrontare gli esami di ammissione ai corsi propedeutici e accademici”.

I candidati di quest’anno:

Gabriele Casella (10 anni, Capo d’Orlando)

Bianca Corica (9 anni, Sinagra)

Fabrizio De Maria (13 anni, S. Agata di Militello)

Gabriele Gugliotta ( 9 Anni, Rocca Di Caprileone)

Una giornata ricca di emozioni e preziosi insegnamenti che ha sicuramente arricchito anche quest’anno, il bagaglio musicale, culturale ed umano dei giovani musicisti dell’Accademia della Musica!

