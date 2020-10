Accademia della Musica – La 15enne Roberta Triscari ammessa al Conservatorio Corelli di Messina

Un grande successo ad inaugurare l’anno accademico 2020/2021 per l’ Istituto di Formazione Musicale, con sedi a Capo d’Orlando e Brolo e diretto dal prof. Paolo Stervaggi.

La quindicenne Roberta Triscari, ha infatti superato brillantemente, con la votazione di 29/30, l’esame di ammissione ai Corsi Propedeutici di Pianoforte Principale (ex 4° anno del vecchio ordinamento) al Conservatorio Arcangelo Corelli, svoltosi a Messina lo scorso 23 settembre 2020.

Un obiettivo importante, quello appena centrato dalla giovanissima aspirante musicista orlandina, frutto di anni di studio serio, metodico e razionale, di sacrifici e impegno e grazie alla stretta sinergia e ai numerosi monitoraggi, tra il Conservatorio “Corelli” e l’Accademia della Musica effettuati negli ultimi anni sul percorso musicale e didattico di Roberta. Una grande soddisfazione che ripaga lei come allieva, il prof. Paolo Stervaggi in qualità di docente, tutto lo staff insegnanti dell’Accademia e la famiglia di Roberta che l’ha sempre sostenuta.

Da sempre e ancor di più da 2 anni a questa parte dopo l’ultima riforma 2018 dei conservatori, essere ammessi in uno degli istituti di alta formazione italiani è sempre più difficile: esami di accesso molto selettivi, posti limitati e richieste di ammissione numerosissime che nel caso del prestigioso “Corelli”, provengono da tutta la Sicilia orientale.

E’ proprio per questo che la Convenzione tra l’Accademia e il Conservatorio di Messina, già in atto dal 2013, acquista ancor più importanza: essa, infatti, prevede un rapporto di collaborazione relativo alla fascia pre-propedeutica (istituita dalla nuova riforma dei Conservatori italiani) concordando e uniformando i parametri dell’offerta didattica in modo da fornire un’adeguata preparazione per l’ammissione in Conservatorio ai corsi triennali, per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello, (Laurea in musica di 1° livello) agevolando così i giovani talenti del comprensorio, i quali trovano in Accademia della Musica un “punto d’appoggio” per i primi anni pre-propedeutici senza la necessità di spostarsi obbligatoriamente fino a Messina.

Tutto ciò rende l’Accademia della Musica un vero e proprio punto di riferimento per quanti vogliano formarsi e perfezionarsi professionalmente nel vasto ed impegnativo mondo della musica classica, d’arte ed elettronica.

“Accademia della Musica” è inoltre uno dei pochissimi istituti in Sicilia a curare la preparazione professionale riguardante la formazione per Disc-Jockey e D.J. Producer, vantando al suo attivo numerosi giovani promesse nel campo della musica dance/ elettronica e commerciale in tutto l’Hinterland Messinese.

Per info:

Facebook: Accademia della Musica

Instagram: accademidellamusica1

Web: www.accademiadellamusicasiciliana.com

Tel/ Whatsapp: 320 0686572 – 389 99 09 104