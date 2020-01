ABC e Vigili del Fuoco fanno felici i bimbi ospedalizzati del Policlinico

Divertimento, spensieratezza ed allegria sono stati i protagonisti nel pomeriggio del giorno della “Befana”, nei reparti pediatrici del Policlinico G. Martino di Messina, dove ancora una volta i volontari dell’associazione ABC, Amici dei Bimbi in Corsia hanno alleggerito la degenza dei piccoli ospedalizzati. I reparti per qualche ora sono stati trasformati in un grande palcoscenico dove balli e canti hanno fatto da sfondo alla presenza di Babbo Natale e la Befana, il tutto reso ancora più strepitoso dalla partecipazione dei Vigili del Fuoco di Messina che con dolcezza e grande sensibilità hanno donato giochi e caramelle ai piccoli ricoverati nei reparti di Neuropsichiatria, Nefrologia, Pediatria, Chirurgia e Genetica.

ABC è un’associazione che, attraverso attività ludiche e ricreative, regala un sorriso ai bimbi che vivono situazioni di disagio. L’obiettivo è dare sollievo in un momento che spesso è di sofferenza per questi piccoli e le loro famiglie che raggiungono lo Stretto anche da località distanti. Quella di ABC è una solidarietà concreta e visibile. Basta recarsi nei reparti pediatrici del Policlinico per visionare tutto ciò che l’associazione ha realizzato nel tempo per rendere meno triste la vita dei bimbi e dei genitori che sono costretti a soggiornare all’interno del nosocomio messinese.