A20 Messina-Palermo, torna operativo il cavalcavia di Spadafora

Dopo un’interruzione durata cinque anni, questa mattina è stato riaperto al traffico il cavalcavia di Spadafora sull’autostrada A20 Messina-Palermo. La struttura, chiusa nel novembre 2020 a seguito di verifiche che avevano evidenziato criticità strutturali, era stata demolita e ricostruita per motivi di sicurezza.

Alla cerimonia erano presenti l’Assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il Sindaco di Spadafora Lillo Pistone, il Direttore generale della Città Metropolitana di Messina Giuseppe Campagna, il Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane Filippo Nasca, il Direttore generale Calogero Franco Fazio, oltre a tecnici e rappresentanti delle imprese esecutrici.

Il completamento dei lavori da parte del Consorzio Autostrade Siciliane ha consentito alla Città Metropolitana di Messina, responsabile della viabilità che attraversa il viadotto, di riaprire la strada provinciale 55, che collega il centro abitato di Spadafora con la zona artigianale di San Martino. Durante la chiusura, residenti e operatori economici avevano dovuto percorrere itinerari alternativi più lunghi e disagevoli.

Il nuovo impalcato, realizzato con struttura mista acciaio-calcestruzzo, è stato progettato per garantire solidità, durabilità e conformità agli standard attuali. Nei giorni precedenti alla riapertura è stata effettuata una prova di carico con sei autocarri da oltre quaranta tonnellate ciascuno, che ha confermato l’affidabilità dell’opera.

Portando i saluti del Sindaco Metropolitano Federico Basile, assente per impegni istituzionali, Giuseppe Campagna ha dichiarato: “Il ripristino della viabilità sul cavalcavia di Spadafora è un risultato concreto, frutto della collaborazione tra istituzioni e tecnici. È una giornata importante per il territorio, che ritrova una connessione essenziale per mobilità e attività economiche”.

