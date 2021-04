A20 – Il 14 e il 15 chiuso in uscita lo svincolo di Patti per il rifacimento del manto stradale

A20 – Il 14 e il 15 chiuso in uscita lo svincolo di Patti per il rifacimento del manto stradale

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Per consentire il rifacimento del manto autostradale dello svincolo di Patti, le rampe di uscita dell’autostrada rimarranno chiuse dalle ore 9.00 di mercoledì 14 alle ore 24.00 di giovedì 15 aprile 2021, per i veicoli provenienti da Palermo e Messina.

L’interdizione al transito non interessa i mezzi di soccorso, il cui transito è consentito e garantito come di norma.