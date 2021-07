A Piraino “Insieme si Vive meglio”

Partito il progetto “Insieme si Vive meglio” finanziato con fondi della democrazia partecipata e l’utilizzo dell’indennità del vicesindaco.

Il progetto inaugurato questa mattina e coordinato dal vicesindaco, con delega ai servizi sociali, Carlo Amato verrà realizzato in collaborazione con la Pro Loco, presso l’ex scuola elementare di Gliaca, e prevede la realizzazione di un centro socio educativo per lo svolgimento di attività lavorative, ludico ricreative in favore di ragazzi e ragazze disabili.

Un’iniziativa rivolta a giovani con fragilità sociale – dichiara Amato – è un esperimento di inclusione che sottolinea l’attenzione e la sensibilità della nostra amministrazione nel campo dei servizi sociali.