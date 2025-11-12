A Palermo il convegno “Net Fertility” sulla PMA del futuro

Sabato 15 novembre 2025, alle ore 9.30, il Marina Convention Center di Palermo ospiterà il convegno scientifico “Net Fertility – PMA del III millennio: strategie per migliorare gli outcomes clinici e biologici nei cicli di II e III livello”. L’iniziativa, organizzata dal Centro di Biologia della Riproduzione (CBR), fondato da Ettore Cittadini e oggi diretto dai suoi allievi, e dal centro di primo livello guidato da Andrea Biondo, rientra nel progetto “Net-Fertility”, giunto alla terza edizione. L’obiettivo è creare una rete di competenze e sinergie tra le varie discipline della medicina della fertilità, favorendo un approccio multidisciplinare alla cura dell’infertilità.

L’apertura dei lavori sarà affidata a una lectio magistralis di Ettore Cittadini sul tema “Il Futuro della PMA”. Seguiranno quattro sessioni dedicate a tematiche di rilievo, tra cui l’endometriosi e la qualità ovocitaria, la preservazione della fertilità nei pazienti oncologici, la diagnosi genetica preimpianto (PGT) e la gestione dei dismetabolismi che incidono sulla gametogenesi. Il programma prevede il coinvolgimento di ginecologi, embriologi, genetisti, endocrinologi, oncologi e nutrizionisti, a testimonianza della natura interdisciplinare dell’incontro.

L’evento di Palermo si colloca tra gli appuntamenti di riferimento nel panorama nazionale della formazione specialistica, offrendo un momento di aggiornamento per i professionisti del settore. Dopo le precedenti edizioni dedicate, rispettivamente, alla diagnosi e alla terapia dell’infertilità (2023) e alle tecniche di I livello (2024), l’edizione 2025 si concentra sulle metodiche più avanzate e sulle strategie per ottimizzare gli esiti clinici e biologici.

Nel contesto nazionale, segnato da un persistente calo demografico, il tema risulta di particolare attualità. Secondo l’ISTAT, nel 2024 i nati in Italia sono stati circa 370.000, con un tasso di fecondità pari a 1,20 figli per donna e un’età media al primo parto superiore ai 32 anni.

