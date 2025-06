A Misterbianco l’iniziativa pubblica “Adotta una telecamera in città”

Il Comune di Misterbianco ha avviato il progetto “Adotta una telecamera in città”, rivolto a cittadini, privati e imprese, con l’obiettivo di potenziare la rete di videosorveglianza comunale per contrastare atti vandalici, microcriminalità e abbandono di rifiuti. La delibera, approvata oggi in Giunta, si inserisce nel piano dell’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Corsaro.

Il sindaco (nella foto in basso) ha sottolineato la centralità del coinvolgimento collettivo, affermando: «Cittadini protagonisti per la sicurezza sul territorio». Successivamente ha evidenziato: «Lanciamo un’assoluta innovazione – evidenzia il sindaco Marco Corsaro – che si fonderà sul rinnovato patto tra Comune e cittadini. Con ‘Adotta una telecamera in città’ ribadiamo un’idea che muove ogni giorno il nostro impegno: il decoro e la sicurezza sono responsabilità condivise».

L’assessore Alberto Vazzano ha definito l’iniziativa un «modello partecipativo di sicurezza urbana – spiega l’assessore Alberto Vazzano – che mette insieme tecnologia, senso civico e collaborazione tra cittadini e amministrazione. È un modo efficace per estendere la sorveglianza anche in quelle aree dove l’intervento pubblico, per motivi di copertura o priorità, non è ancora arrivato». In seguito, l’assessore Cristian Drago ha aggiunto: «Con questa delibera vogliamo valorizzare il contributo della cittadinanza attiva. Offriamo la possibilità concreta a residenti e imprese di migliorare la vivibilità del proprio quartiere, intervenendo direttamente sulla sicurezza di strade e luoghi pubblici con strumenti tecnologici all’avanguardia».

Le telecamere donate dovranno inquadrare esclusivamente spazi pubblici, compresi quelli limitrofi alle proprietà dei donatori, e saranno integrate nella rete di telecontrollo del Comune, nel rispetto della normativa sulla privacy. Da domani sul sito istituzionale sarà pubblicato l’avviso per inoltrare proposte di adozione di dispositivi e sponsorizzazioni per interventi di riqualificazione urbana e decoro.

