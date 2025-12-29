A gennaio 2026 a Catania il debutto teatrale di “A casa tutti bene”

La versione teatrale di A casa tutti bene approda per la prima volta sul palcoscenico con la regia di Gabriele Muccino. Protagonisti dello spettacolo sono Giuseppe Zeno e Anna Galiena, affiancati da Alice Arcuri, Ilaria Carabelli, Maria Chiara Centorami, Lorenzo Cervasio, Simone Colombari, Vera Dragone, Sandra Franzo, Alessio Moneta e Celeste Savino.

La pièce porta in scena la storia della famiglia Ristuccia, che si ritrova nella casa d’origine per festeggiare gli ottant’anni della madre Alba. L’occasione conviviale diventa il punto di rottura di equilibri mai risolti, facendo emergere conflitti irrisolti e nuove tensioni tra i membri della famiglia. Attraverso undici personaggi, lo spettacolo ricostruisce una rete complessa di relazioni, segnata da affetti, incomprensioni, tradimenti e aspettative legate al futuro.

Muccino descrive l’adattamento teatrale come «un’avventura importante oltre che una naturale evoluzione della storia», sottolineando come «l’unità di luogo e di tempo, concentrata nella casa di famiglia, si adatti perfettamente al linguaggio teatrale». Il regista evidenzia inoltre che «il teatro amplifica l’intensità emotiva dei personaggi, trasformando il palco in un microcosmo dove esplodono le dinamiche familiari», rendendo il pubblico partecipe delle fragilità e delle tensioni rappresentate.

Lo spettacolo è inserito nella stagione teatrale Turi Ferro e debutterà dall’8 al 18 gennaio 2026 al Teatro ABC. È inoltre previsto un incontro con il pubblico alla presenza di Zeno, Galiena e dell’intero cast; i dettagli sull’appuntamento e sulle modalità di prenotazione saranno comunicati attraverso i canali social del teatro.

👁 Articolo letto 228 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.