A Gela presidio USB a sostegno della campagna nazionale “Cercasi schiavo”

Ieri mattina, a Gela, organizzato da USB SLANG-Federazione Del Sociale Catania, si √® svolto un PRESIDIO a sostegno della campagna #CERCASISCHIAVO in corso in tutto il paese per contrastare lo sfruttamento sempre pi√Ļ schiavista del lavoro.

Fra le gelesi e i gelesi presenti anche la giovane Martina Licata che alcuni giorni fa ha pubblicamente denunciato lo sfruttamento schiavista che anche lei stessa ha subito. Presente anche una rappresentanza di Potere al Popolo giunta da Catania, oltre giornalisti della stampa locale. Al megafono, Orazio Vasta, dell’USB, ha evidenziato la campagna CERCASI SCHIAVO che ha reso pubblico quello che non si voleva vedere, lo sfruttamento schiavista del lavoro, in modo particolare del lavoro stagionale.