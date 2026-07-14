A Erice confronto internazionale sulle grandi emergenze del pianeta

Dal 18 al 21 luglio 2026 l’Aula Magna P.A.M. Dirac dell’Istituto Blackett-San Domenico di Erice ospiterà la 58ª Sessione degli International Seminars on Planetary Emergencies, appuntamento che da oltre cinquant’anni riunisce scienziati, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni internazionali per esaminare le principali criticità che interessano il pianeta. L’edizione di quest’anno sarà la prima dopo la scomparsa del fondatore, il professor Antonino Zichichi, avvenuta il 9 febbraio, il cui contributo scientifico continuerà a rappresentare un riferimento per l’iniziativa.

La Sessione sarà coordinata dai Co-Chairmen Cristian Galbiati e Fabrizio Zichichi. Nel corso dell’incontro i Presidenti dei Permanent Monitoring Panels presenteranno i risultati delle attività di ricerca e monitoraggio svolte nell’ultimo anno sulle principali emergenze globali.

L’apertura dei lavori, prevista per sabato 18 luglio, sarà dedicata agli scenari della sicurezza internazionale, con approfondimenti su conflitti, armamenti, impiego dei droni, minacce emergenti e prospettive del disarmo. Domenica 19 luglio il programma proseguirà con sessioni incentrate sulle emergenze sanitarie, sulle malattie infettive, sull’HIV, sulle neuroscienze e sugli sviluppi della ricerca medica. Nella stessa giornata saranno affrontati anche i temi della transizione energetica, delle tecnologie per la produzione di energia, della resilienza delle infrastrutture, dell’emergenza incendi e degli effetti dei cambiamenti climatici.

La giornata del 20 luglio sarà riservata alla trasformazione digitale, con interventi dedicati a cybersicurezza, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, governance dell’AI, aspetti etici e tutela della dignità umana. Saranno inoltre esaminati sostenibilità ambientale, salute pubblica e crisi delle risorse idriche, con particolare attenzione allo scioglimento dei ghiacciai e alla scarsità d’acqua.

Martedì 21 luglio i lavori si concentreranno sulle implicazioni strategiche dell’intelligenza artificiale avanzata e delle tecnologie quantistiche, valutandone gli effetti sulla sicurezza internazionale, sulla privacy, sul mercato del lavoro e sugli equilibri geopolitici. La Sessione si concluderà con una riunione plenaria aperta al pubblico, durante la quale saranno illustrati i rapporti dei Permanent Monitoring Panels e presentate le priorità scientifiche e le raccomandazioni finali.

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