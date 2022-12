A Brolo tornano a “…fare i buoni”

A Brolo torna l’iniziativa “A Natale …facciamo i buoni”

L’amministrazione comunale di Brolo ha riproposto anche per questo Natale 2022 l’iniziativa “A Natale …facciamo i buoni”.

Il vicesindaco Carmelo Ziino, gli assessori alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali Cono Condipodero e Tina Fioravanti hanno consegnato nelle mani del dirigente scolastico Giacomo Arena circa 700 buoni acquisto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, Primaria e Media, da spendere negli esercizi commerciali di Brolo aderenti all’iniziativa che espongono l’adesivo rilasciato dall’Amministrazione.

“E’ un’iniziativa attesa da bambini e famiglie e che assume una valenza sociale in un periodo difficile dal punto di vista economico – commenta il sindaco Laccoto. I bambini gioiranno nel ricevere un regalo da aprire sotto l’albero di Natale e gli acquisti nelle attività commerciali di Brolo serviranno ad aiutare i commercianti: Brolo è una grande comunità che si sostiene a vicenda e Natale è il momento più bello per ricordarlo”.

“Abbiamo riproposto l’iniziativa sulla scorta del successo degli ultimi due anni perché grazie alla sinergia instaurata tra Comune, famiglie e attività commerciali si mette in moto un circuito virtuoso che vuole almeno in parte scoraggiare lo shopping on line e sostenere invece l’economia locale – commenta il vicesindaco Carmelo Ziino. Natale è anche solidarietà e questo è un modo concreto per dimostrare unità e sostegno reciproco”.

Per l’assessore Condipodero “Il buono destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia, delle elementari e delle scuole medie, vuole regalare un sorriso a bambini e ragazzi, ma anche incentivare gli acquisti nei negozi di Brolo. E’ un modo per cementare lo spirito di comunità e crescere insieme”.