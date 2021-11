A Brolo “posto occupato” nell’aula consiliare contro la violenza sulle donne

“Posto occupato” anche nell’aula del Consiglio Comunale. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Amministrazione Comunale di Brolo ha riservato una sedia dell’aula consiliare posizionando la locandina “Posto occupato”, dedicandola a quelle donne che avrebbero voluto, potuto e dovuto essere lĂŹ se qualcuno non avesse messo fine alla loro vita. Un gesto simbolico di solidarietĂ e sensibilizzazione nei confronti del drammatico fenomeno delle donne vittime di violenza. Alla cerimonia, organizzata dall’Assessore Tina Fioravanti, hanno preso parte oltre ai componenti dell’Amministrazione e alcuni Consiglieri Comunali, anche il parroco, Don Enzo Caruso, il comandante della stazione dei Carabinieri, il Luogotenente Maurizio Mastrosimone, alcuni componenti della polizia municipale e l’assistente sociale Stefania Saitta.

Tra l’altro, le scale d’ingresso del palazzo municipale sono state ornate con drappi e scarpette rosse, autentici simboli mondiali della lotta contro la violenza sulle donne e che rappresentano tutte coloro che sono private della libertà di poter indossare scarpe, o altro tipo di vestiario, ma anche le donne costrette a subire maltrattamenti e violenze.

“Ognuno di noi ù chiamato ad una grande rivoluzione culturale che scardini stereotipi e incida sulle coscienze di tutti – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Laccoto. Purtroppo questo tragico fenomeno in Italia non accenna a diminuire, ma gli appelli e le iniziative sono destinate rimanere fini a se stessi senza una presa di coscienza collettiva”.

Alle 17,30 nella sala multimediale Rita Atria, per iniziativa dell’Assessore Maria Vittoria Cipriano, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Shara Pirrotti ”Guariti per amare, l’abuso narcisistico ed il superamento raccontanti dalle vittime”. Sono previsti gli interventi della docente Cettina Giallombardo e dello psicologo e psicoterapeuta della società italiana di criminologia Silvestro Lo Cascio.