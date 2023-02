A Brolo la “Sezione Primavera” dell’Istituto Comprensivo apre le sue porte per i bambini dai 24 ai 36 mesi

Brolo è pronta ad accogliere i suoi “cuccioletti” alla loro prima esperienza scolastica presso la “Sezione Primavera” dell’Istituto Comprensivo di via Trento. Grazie all’idoneo arredamento e agli ampi locali del plesso scolastico, i bambini dai 24 ai 36 mesi potranno svolgere il loro percorso educativo con la supervisione dei docenti e del personale scolastico.

L’iniziativa è stata presentata in un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Giuseppe Laccoto, l’assessore alla Pubblica Istruzione Cono Condipodero, il dirigente scolastico Giacomo Arena, la docente vicaria Elisa Ziino e i genitori dei bambini coinvolti nel progetto. Durante l’incontro sono state illustrate le finalità educative, sociali e culturali che verranno perseguite nel corso del percorso scolastico.

Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo dal sindaco Laccoto e dall’assessore Condipodero, che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa per far fronte alla crescente domanda dei servizi educativi sul territorio. Inoltre, il percorso formativo alla scuola dell’infanzia favorirà la continuità del percorso scolastico dei bambini.

Non solo, la “Sezione Primavera” riesce anche a colmare in parte la lunga lista d’attesa dei bambini per il mancato inserimento alla frequenza dell’asilo nido comunale.

L’apertura della “Sezione Primavera” è stata salutata con grande gioia dai piccoli “cuccioletti” che, oggi, hanno varcato la soglia della loro prima emozione scolastica. A completare l’esperienza educativa, il Comune garantirà ai bambini il servizio della mensa scolastica.

La “Sezione Primavera” dell’Istituto Comprensivo rappresenta un importante passo avanti per l’offerta di servizi educativi nella zona di Brolo, offrendo ai bambini un’esperienza formativa di grande valore e ai genitori una soluzione concreta per la cura dei propri figli.

