A Brolo la nuova sede dell’associazione Semplice…MENTE Insieme ODV-ETS

Briguglio: “Si ricomincia dalla nuova sede a Brolo”

Da oggi l’Associazione ha una sede propria, sita in Via G. Verdi n. 37 – Brolo (Me). All’inaugurazione avvenuta il 23 ottobre 2021 erano presenti il parroco Padre Enzo Caruso, il Sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto, l’Assessore ai servizi sociali Tina Fioravanti, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Brolo Mastrosimone Maurizio, il Sindaco di Ficarra Rifolfo Basilio, il Sindaco di Raccuja Ivan Martella, la Dirigente Maria Ricciardello insieme alla Prof.ssa Marinella Speziale dell’Istituto Alberghiero di Brolo, la dott.ssa Teresa Bruno, medico di famiglia, e il Dott. Cardaci Antonino quale pioniere del primo Alzheimer Caffè in Sicilia e tanti amici e parenti, che hanno accolto positivamente la nascita ed il progetto di Semplice…MENTE Insieme.

Il progetto avviato il 22 settembre 2019 da un’idea di Marisa Briguglio e la Dott.ssa Marilena Foti, in collaborazione con l’Associazione La Grande Famiglia Onlus e l’Alzheimer Caffè di Palermo, si concretizza come Associazione nell’ottobre 2020.

Presidente dell’Associazione è Marisa Briguglio, affiancata dalla Vice Presidente dott.ssa Marilena Foti, ed i soci dott.ssa Maria Briguglio, Arasi Carmelo, Ricciardi Rizzo Emanuele, dott. Cardaci Antonino, dott.ssa Giuliano Valeria.

L’ Associazione ha come obiettivo quello di promuovere iniziative e servizi per la prevenzione e promozione della salute nella terza età , attraverso attività di stimolazione e riabilitazione cognitiva con la finalità di rallentare l’invecchiamento, i disturbi della memoria, patologie neurodegenerative e cerebrolesioni in generale.

In particolare l’attenzione è rivolta a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia dell’ Alzheimer e le demenze in generale; assistere e sostenere i caregivers dei pazienti con patologie neurodegenerative, attraverso una politica di tutela dei diritti del malato e dei suoi familiari; incentivare il lavoro di equipe nella presa in carico del paziente con disturbi cognitivi; formulare proposte operative alle istituzioni pubbliche e private.

‘’A piccoli passi, con sacrifici e nei tempi giusti, con le persone care e con gli amici che credono in un sogno, si possono raggiungere importanti obiettivi, dice il Presidente Marisa Briguglio, l’Associazione Semplice… MENTE Insieme Odv ormai è una realtà consolidata sul territorio di Brolo, ma anche dei paesi limitrofi e sono tanti i laboratori e le iniziative da attivare nelle prossime settimane, oltre le tante giornate di screening rivolte agli over 65, gia’ in programma le prime due il 30 ottobre “Conosci il tuo ritmo”, campagna di sensibilizzazione sulla fibrillazione atriale, ed il 6 novembre “Test di base sulle funzioni cognitive”.

Inoltre, grazie ad un protocollo d’intesa in collaborazione con la Grande Famiglia Onlus e l’Alzheimer Caffè di Palermo, sarà possibile avviare dei percorsi specifici per i malati di Alzheimer, che saranno seguiti dalla Dott.ssa Marilena Foti, psicologa, esperta in neuropsicologia clinica, che si avvarrà anche di un innovativo protocollo di riabilitazione cognitiva che utilizza una tecnica digitale e di neuromodulazione non invasiva, per una terapia efficace e a misura del paziente.

‘’Non esiste una “ricetta perfetta” per il trattamento dei deficit cognitivi: ogni terapia dipende dalle caratteristiche del deficit e da quelle del paziente. In generale, le terapie di tipo non farmacologico sono rivolte a migliorare/potenziare o correggere le performance o nei casi di patologie neurodegenerative nel limitare le conseguenze del deficit e a impedire peggioramenti, dice la Dott.ssa Marilena Foti’’.