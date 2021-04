998 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 88 nel messinese

Situazione Covid-19 al 7 aprile 2021.

Sono 998 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 783) a fronte di 8.168 tamponi (ieri 5.270), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 12,21%. Media mensile positivi 855,8.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 894, in aumento (147) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 747 casi.

88 sono i guariti, in aumento (65) rispetto ai 23 di ieri, mentre si registrano 16 decessi, a differenza delle 13 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 157 (ieri erano 160); i ricoverati con sintomi sono 1.125 (ieri 1.082), mentre sono 24.064 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 23.210.

Il totale dei positivi si attesta a 25346 casi, i guariti attualmente sono 151.254, mentre 4.746 è il numero delle vittime ad oggi.

Totale somministrazioni vaccini 11.634.253

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 25.346 894 747 147 19,68% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 151.254 88 23 65 282,61% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 4.746 16 13 3 23,08% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 181.346 998 783 215 27,46% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 157 160 -3 -1,88% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 8.168 5.270 2.898 54,99% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 12,21%. Media mensile positivi 855,8.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 181.346

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 55.698 (396)

Catania: 46.945 (138)

Messina: 22.120 (88)

Siracusa: 12.443 (59)

Trapani: 11.671 (40)

Ragusa: 9.924 (29)

Caltanissetta: 8.843 (73)

Agrigento: 8.506 (88)

Enna: 5.196 (87)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.700.393

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 755.811 (82.293) (2.569)

Veneto: 391.053 (35.537) (1.111)

Campania: 348.959 (91.107) (1.358)

Emilia-Romagna: 345.753 (68.975) (576)

Piemonte: 320.478 (31.522) (1.464)

Lazio: 295.977 (52.811) (1.081)

Toscana: 204.347 (28.352) (937)

Puglia: 203.602 (50.729) (1.255)

Sicilia: 181.346 (25.346) (998)

Friuli Venezia Giulia: 100.016 (12.962) (286)

Liguria: 92.379 (7.972) (425)

Marche: 90.720 (8.326) (286)

P.A. Bolzano: 69.645 (574) (146)

Abruzzo: 66.878 (10.397) (219)

Umbria: 51.784 (4.459) (132)

Calabria: 49.596 (11.443) (292)

Sardegna: 47.630 (15.990) (263)

P.A. Trento: 41.950 (2.277) (103)

Basilicata: 20.197 (4.919) (142)

Molise: 12.456 (673) (4)

Valle d’Aosta:¬†9.816¬†(1.173)¬†(61)