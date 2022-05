958 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 2 le vittime

Situazione Covid-19 al 16 maggio 2022.

Sono 958 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.401).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -686, in diminuzione (-1.119) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 433 casi.

1.642 sono i guariti, in diminuzione (-323) rispetto ai 1.965 di ieri, mentre si registrano 2 decessi, a differenza delle 3 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 37 (ieri erano 38), i ricoverati con sintomi sono 644 (ieri 632), mentre sono 94.500 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 95.197.

Il totale dei positivi si attesta a 95.181 casi, i guariti attualmente sono 1.051.774, mentre 10.768 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 95.181 -686 433 -1.119 -258,43% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.051.774 1.642 1.965 -323 -16,44% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.768 2 3 -1 -33,33% [▼] TOTALE CASI: 1.157.723 958 2.401 -1.443 -60,10% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 37 38 -1 -2,63% [▼] TAMPONI ESEGUITI 1.771 2.555 -784 -30,68% Media mensile positivi 3.200.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.324.990



Persone vaccinate

49.385.894

91,47 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.157.723

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 276.483 (284)

Catania: 240.744 (202)

Messina: 166.532 (44)

Siracusa: 105.461 (89)

Agrigento: 91.658 (105)

Trapani: 89.934 (70)

Ragusa: 84.165 (76)

Caltanissetta: 69.420 (68)

Enna: 33.326 (20)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.071.649 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.847.027 (132.971) (1.440)

Veneto: 1.726.658 (49.279) (820)

Campania: 1.673.219 (148.080) (1.431)

Lazio: 1.540.014 (143.834) (1.745)

Emilia-Romagna: 1.461.026 (36.360) (1.873)

Piemonte: 1.179.088 (35.394) (883)

Sicilia: 1.157.723 (95.181) (848)

Toscana: 1.131.113 (37.950) (573)

Puglia: 1.109.716 (89.054) (814)

Marche: 463.651 (4.841) (408)

Liguria: 441.398 (11.910) (292)

Abruzzo: 395.550 (31.201) (503)

Calabria: 378.062 (65.174) (446)

Friuli Venezia Giulia: 373.574 (22.610) (125)

Sardegna: 298.807 (24.411) (732)

Umbria: 279.637 (9.677) (280)

P.A. Bolzano: 215.472 (2.838) (78)

P.A. Trento: 165.455 (2.795) (81)

Basilicata: 134.323 (29.081) (190)

Molise: 64.112 (8.496) (97)

Valle d’Aosta: 36.024 (1.231) (9)

Fonte dati: Ministero della Salute