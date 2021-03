953 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 121 nel messinese

Situazione Covid-19 al 28 marzo 2021.

Sono 953 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 890) a fronte di 9.788 tamponi (ieri 9.516), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 9,73%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 588, in aumento (579) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 9 casi.

340 sono i guariti, in diminuzione (-518) rispetto ai 858 di ieri, mentre si registrano 25 decessi, a differenza delle 23 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 129 (ieri erano 127); i ricoverati con sintomi sono 844 (ieri 813), mentre sono 16.027 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 15.472.

Il totale dei positivi si attesta a 17.000 casi, i guariti attualmente sono 150.068, mentre 4.583 è il numero delle vittime ad oggi.

Totale somministrazioni vaccini 9.315.069

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 17.000 588 9 579 6433,33% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 150.068 340 858 -518 -60,37% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 4.583 25 23 2 8,70% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 171.651 953 890 63 7,08% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 129 127 2 1,57% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 9.788 9.516 272 2,86% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 9,73%. Media mensile positivi 668,8.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 171.651

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 51.574 (395)

Catania: 45.395 (119)

Messina: 21.221 (121)

Siracusa: 11.986 (51)

Trapani: 11.271 (25)

Ragusa: 9.426 (86)

Caltanissetta: 8.149 (45)

Agrigento: 7.731 (100)

Enna: 4.898 (11)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.532.057

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 726.477 (102.691) (3.520)

Veneto: 378.663 (39.649) (1.404)

Campania: 332.531 (96.662) (2.095)

Emilia-Romagna: 331.173 (72.754) (2.137)

Piemonte: 303.617 (35.575) (1.543)

Lazio: 280.651 (51.436) (1.836)

Toscana: 191.635 (27.561) (1.368)

Puglia: 188.737 (46.880) (1.788)

Sicilia: 171.651 (17.000) (953)

Friuli Venezia Giulia: 96.098 (15.626) (446)

Liguria: 88.115 (6.751) (392)

Marche: 86.998 (10.004) (505)

P.A. Bolzano: 68.627 (870) (79)

Abruzzo: 64.550 (10.666) (269)

Umbria: 50.511 (5.063) (162)

Calabria: 46.110 (10.302) (366)

Sardegna: 44.690 (13.905) (284)

P.A. Trento: 40.764 (3.185) (162)

Basilicata: 19.148 (4.808) (148)

Molise: 12.236 (1.027) (77)

Valle d’Aosta:¬†9.075¬†(820)¬†(77)