942 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 5 le vittime

Situazione Covid-19 al 3 giugno 2022.

Sono 942 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.437).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -209, in aumento (7.347) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -7.556 casi.

1.146 sono i guariti, in diminuzione (-8.821) rispetto ai 9.967 di ieri, mentre si registrano 5 decessi, a differenza delle 26 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 25 (ieri erano 25), i ricoverati con sintomi sono 518 (ieri 500), mentre sono 58.437 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 58.664.

Il totale dei positivi si attesta a 58.980 casi, i guariti attualmente sono 1.128.873, mentre 10.973 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 58.980 -209 -7.556 7.347 -97,23% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.128.873 1.146 9.967 -8.821 -88,50% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 10.973 5 26 -21 -80,77% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 1.198.826 942 2.437 -1.495 -61,35% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 25 25 0 0,00% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 2.444 2.495 -51 -2,04% Media mensile positivi 2.090.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.814.603



Persone vaccinate

49.394.332

91,48 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.198.826

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 285.681 (295)

Catania: 250.818 (279)

Messina: 171.369 (38)

Siracusa: 109.994 (58)

Agrigento: 94.931 (53)

Trapani: 92.909 (80)

Ragusa: 87.011 (74)

Caltanissetta: 71.708 (50)

Enna: 34.405 (15)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.467.642 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.898.222 (97.703) (690)

Veneto: 1.757.466 (26.683) (484)

Campania: 1.715.946 (124.317) (843)

Lazio: 1.584.057 (118.010) (1.055)

Emilia-Romagna: 1.490.910 (17.649) (2.554)

Piemonte: 1.200.199 (25.346) (393)

Sicilia: 1.198.826 (58.980) (678)

Toscana: 1.153.446 (26.093) (307)

Puglia: 1.136.215 (25.843) (430)

Marche: 474.449 (3.627) (181)

Liguria: 450.705 (4.927) (109)

Abruzzo: 407.005 (18.449) (173)

Calabria: 391.359 (34.970) (492)

Friuli Venezia Giulia: 379.662 (19.103) (73)

Sardegna: 314.151 (13.091) (464)

Umbria: 287.477 (7.038) (194)

P.A. Bolzano: 218.648 (1.385) (74)

P.A. Trento: 167.972 (1.247) (49)

Basilicata: 138.101 (18.676) (114)

Molise: 66.159 (4.051) (67)

Valle d’Aosta:¬†36.667¬†(868)¬†(5)

Fonte dati: Ministero della Salute