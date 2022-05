933 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 5 le vittime

Situazione Covid-19 al 23 maggio 2022.

Sono 933 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.007).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -650, in diminuzione (-551) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -99 casi.

1.578 sono i guariti, in diminuzione (-520) rispetto ai 2.098 di ieri, mentre si registrano 5 decessi, a differenza delle 8 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 33 (ieri erano 27), i ricoverati con sintomi sono 602 (ieri 600), mentre sono 83.044 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 83.702.

Il totale dei positivi si attesta a 83.679 casi, i guariti attualmente sono 1.079.972, mentre 10.862 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 83.679 -650 -99 -551 556,57% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.079.972 1.578 2.098 -520 -24,79% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.862 5 8 -3 -37,50% [▼] TOTALE CASI: 1.174.513 933 2.007 -1.074 -53,51% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 33 27 6 22,22% [▼] TAMPONI ESEGUITI 1.776 2.266 -490 -21,62% Media mensile positivi 2.683.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.515.332



Persone vaccinate

49.389.207

91,47 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.174.513

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 280.145 (270)

Catania: 244.136 (179)

Messina: 168.760 (154)

Siracusa: 107.502 (93)

Agrigento: 93.135 (42)

Trapani: 91.163 (64)

Ragusa: 85.372 (45)

Caltanissetta: 70.433 (74)

Enna: 33.867 (12)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.257.573 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.872.369 (120.673) (972)

Veneto: 1.741.944 (38.799) (551)

Campania: 1.693.386 (138.338) (968)

Lazio: 1.558.322 (135.970) (1.341)

Emilia-Romagna: 1.475.747 (28.485) (1.224)

Piemonte: 1.189.836 (31.327) (694)

Sicilia: 1.174.513 (83.679) (731)

Toscana: 1.141.775 (31.848) (450)

Puglia: 1.121.988 (43.122) (584)

Marche: 469.221 (4.121) (273)

Liguria: 445.865 (9.026) (186)

Abruzzo: 401.315 (27.636) (255)

Calabria: 384.217 (50.566) (409)

Friuli Venezia Giulia: 376.598 (21.041) (72)

Sardegna: 305.863 (21.200) (636)

Umbria: 283.385 (8.559) (212)

P.A. Bolzano: 216.926 (2.118) (48)

P.A. Trento: 166.608 (1.942) (34)

Basilicata: 136.166 (28.527) (117)

Molise: 65.173 (4.964) (44)

Valle d’Aosta: 36.356 (1.106) (19)

Fonte dati: Ministero della Salute