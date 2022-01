9.292 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 66 le vittime

Situazione Covid-19 al 15 gennaio 2022.

Sono 9.292 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 10.023) a fronte di 12.527 tamponi (ieri 12.335), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 74,17%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 6.748, in diminuzione (-2.379) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 9.127 casi.

2.478 sono i guariti, in aumento (1.603) rispetto ai 875 di ieri, mentre si registrano 66 decessi, a differenza delle 21 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 157 (ieri erano 165); i ricoverati con sintomi sono 1.331 (ieri 1.307), mentre sono 164.853 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 158.121.

Il totale dei positivi si attesta a 166.341 casi, i guariti attualmente sono 339.882, mentre 7.878 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 166.341 6.748 9.127 -2.379 -26,07% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 339.882 2.478 875 1.603 183,20% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 7.878 66 21 45 214,29% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 514.101 9.292 10.023 -731 -7,29% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 157 165 -8 -4,85% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 12.527 12.335 192 1,56% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 74,17%. Media mensile positivi 5.730,72.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

119.115.700



Persone vaccinate

48.513.579

89,82 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 514.101

Totale ed incremento casi

Palermo: 127.192 (2100)

Catania: 126.665 (2367)

Messina: 63.830 (725)

Siracusa: 44.188 (1031)

Trapani: 35.120 (482)

Agrigento: 34.218 (962)

Ragusa: 33.730 (832)

Caltanissetta: 32.747 (623)

Enna: 16.411 (170)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 8.549.450

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.748.171 (546.813) (33.249)

Veneto: 868.413 (249.145) (19.539)

Campania: 824.083 (239.651) (19.788)

Emilia-Romagna: 789.044 (290.816) (17.755)

Piemonte: 685.051 (164.973) (14.350)

Lazio: 682.635 (211.442) (12.096)

Toscana: 571.128 (179.001) (11.761)

Sicilia: 514.101 (166.341) (9.292)

Puglia: 417.380 (103.590) (9.718)

Liguria: 216.912 (26.844) (5.835)

Friuli Venezia Giulia: 205.114 (47.412) (4.570)

Marche: 177.399 (15.349) (5.766)

Abruzzo: 162.806 (65.753) (3.835)

Calabria: 142.960 (36.208) (2.723)

Umbria: 126.010 (31.182) (1.958)

P.A. Bolzano: 125.400 (21.727) (2.700)

Sardegna: 105.889 (20.032) (1.490)

P.A. Trento: 92.293 (27.754) (2.461)

Basilicata: 47.828 (13.570) (593)

Valle d’Aosta:¬†23.488¬†(5.928)¬†(440)

Molise: 23.345 (7.316) (507)

Fonte dati: Ministero della Salute