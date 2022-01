9.248 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 9 le vittime

Situazione Covid-19 al 7 gennaio 2022.

Sono 9.248 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 14.269) a fronte di 16.078 tamponi (ieri 19.529), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 57,51%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 8.268, in diminuzione (-4.650) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 12.918 casi.

971 sono i guariti, in diminuzione (-361) rispetto ai 1.332 di ieri, mentre si registrano 9 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 135 (ieri erano 119); i ricoverati con sintomi sono 1.003 (ieri 944), mentre sono 87.246 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 79.053.

Il totale dei positivi si attesta a 88.384 casi, i guariti attualmente sono 327.949, mentre 7.643 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 88.384 8.268 12.918 -4.650 -36,00% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 327.949 971 1.332 -361 -27,10% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 7.643 9 19 -10 -52,63% [▼] TOTALE CASI: 423.976 9.248 14.269 -5.021 -35,19% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 135 119 16 13,45% [▼] TAMPONI ESEGUITI 16.078 19.529 -3.451 -17,67% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 57,51%. Media mensile positivi 2.914,68.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

114.135.237



Persone vaccinate

48.205.121

89,25 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 423.976

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 7.083.762

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.451.531 (444.555) (18.667)

Veneto: 728.725 (155.761) (6.846)

Campania: 664.276 (141.798) (9.739)

Emilia-Romagna: 644.341 (171.894) (17.119)

Lazio: 583.027 (140.577) (11.905)

Piemonte: 568.566 (124.708) (7.652)

Toscana: 470.590 (151.568) (7.567)

Sicilia: 423.976 (88.384) (9.248)

Puglia: 339.499 (50.664) (5.581)

Friuli Venezia Giulia: 173.914 (27.856) (1.994)

Liguria: 162.883 (15.733) (1.946)

Marche: 156.202 (10.120) (1.033)

Abruzzo: 130.440 (38.983) (1.540)

Calabria: 123.022 (24.642) (1.469)

P.A. Bolzano: 107.510 (8.651) (827)

Umbria: 106.670 (31.903) (1.084)

Sardegna: 95.563 (13.735) (1.562)

P.A. Trento: 73.774 (15.854) (972)

Basilicata: 41.484 (9.109) (963)

Valle d’Aosta: 19.019 (4.271) (383)

Molise: 18.750 (3.305) (207)

Fonte dati: Ministero della Salute