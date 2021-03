890 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 83 nel messinese

Situazione Covid-19 al 27 marzo 2021.

Sono 890 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 892) a fronte di 9.516 tamponi (ieri 11.097), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 9,35%. Media mensile positivi 656,3.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 9, in diminuzione (-400) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 409 casi.

858 sono i guariti, in aumento (397) rispetto ai 461 di ieri, mentre si registrano 23 decessi, a differenza delle 22 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 127 (ieri erano 121); i ricoverati con sintomi sono 813 (ieri 799), mentre sono 15.472 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 15.483.

Il totale dei positivi si attesta a 16.412 casi, i guariti attualmente sono 149.728, mentre 4.558 è il numero delle vittime ad oggi.

Totale somministrazioni vaccini 9.017.095

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 16.412 9 409 -400 -97,80% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 149.728 858 461 397 86,12% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 4.558 23 22 1 4,55% [▼] TOTALE CASI: 170.698 890 892 -2 -0,22% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 127 121 6 4,96% [▼] TAMPONI ESEGUITI 9.516 11.097 -1.581 -14,25% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 9,35%. Media mensile positivi 656,3.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 170.698

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 51.179 (286)

Catania: 45.276 (121)

Messina: 21.100 (83)

Siracusa: 11.935 (98)

Trapani: 11.246 (20)

Ragusa: 9.340 (109)

Caltanissetta: 8.104 (78)

Agrigento: 7.631 (70)

Enna: 4.887 (25)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.512.453

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 722.957 (106.627) (4.884)

Veneto: 377.259 (39.231) (1.759)

Campania: 330.436 (96.101) (2.209)

Emilia-Romagna: 329.041 (72.061) (2.269)

Piemonte: 302.074 (35.585) (2.636)

Lazio: 278.815 (50.291) (1.825)

Toscana: 190.267 (27.303) (1.467)

Puglia: 186.949 (45.637) (2.008)

Sicilia: 170.698 (16.412) (890)

Friuli Venezia Giulia: 95.652 (15.851) (672)

Liguria: 87.723 (6.659) (529)

Marche: 86.493 (10.073) (723)

P.A. Bolzano: 68.550 (906) (99)

Abruzzo: 64.281 (10.413) (348)

Umbria: 50.349 (5.187) (222)

Calabria: 45.744 (10.027) (508)

Sardegna: 44.406 (13.672) (287)

P.A. Trento: 40.602 (3.308) (215)

Basilicata: 19.000 (4.721) (133)

Molise: 12.159 (1.022) (31)

Valle d’Aosta: 8.998 (791) (125)